ФСБ намагалась перекинути до України зеків з "ЛНР" та зробити їх своїми агентами

Про це інформує Служба безпеки України.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України. До її складу входило 7 ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини", - пишуть в пресслужбі.

Слідство встановило, що "начальник" колонії №38 на Луганщині разом із ФСБ через психологічний тиск та погрози схиляв засуджених підписати зобов’язання щодо співробітництва з російськими окупантами. Тільки за такої умови їх переводили до підконтрольних українській владі установ.

"Усім їм залишався мінімальний строк за ґратами, тож ФСБ завербувала зеків і "підказала" їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон", - роз'яснюють в Службі безпеки.

Ув'язнені після закінчення терміну мали збирати інформацію про місця дислокації та переміщення ЗСУ в прифронтових районах Сходу України.

"На волі з ними мав зв’язатися через анонімні месенджери представник ФСБ та назвати заздалегідь обумовлений пароль. Надалі агресори планували використовувати цей канал зв’язку для отримання розвідданих", - додають в СБУ.

Правоохоронці викрили наміри ворога. Нині вербувальнику, так званому начальнику колонії №38 заочно повідомлено про підозру за створення терористичної групи чи організації.

Крім того, СБУ встановила особи та місця перебування всіх організаторів злочину, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганщини.

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