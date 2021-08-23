ФСБ повідомила про затримання українця в Тулі, йому інкримінують шпигунство
ФСБ Росії звітує про затримання в Тулі громадянина України
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Він нібито намагався дізнатися секретні відомості про озброєння, зокрема за допомогою вербування.
ФСБ стверджує, що українця затримано на місці злочину і він нібито працював на розвідслужби України.
Порушено справу за статтею про шпигунство. Чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі.
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