ФСБ повідомила про затримання українця в Тулі, йому інкримінують шпигунство

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він нібито намагався дізнатися секретні відомості про озброєння, зокрема за допомогою вербування.

ФСБ стверджує, що українця затримано на місці злочину і він нібито працював на розвідслужби України.

Порушено справу за статтею про шпигунство. Чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі.