ФСБ Росії оголосила Ірину Верещук у міжнародний розшук

Про це повідомляють росЗМІ.

"До суду надійшли клопотання слідства про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді арешту щодо Верещук Ірини Андріївни та Джапарової Еміни Айярівни, звинувачених у скоєнні злочину, передбаченого 280.2 КК РФ ("Порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). Їх оголошено у міжнародний розшук", – ідеться у повідомленні.

Що мається на увазі під "порушенням територіяльної цілісності РФ", не уточнюється.

Окупанти стверджують, що за цією статтею Верещук може отримати до 10 років тюрми в РФ.

У жовтні СБУ оголосила в розшук Дмитра Медвєдєва, Сергія Шойгу, Марію Захарову та інших представників путінського режиму. Вони є підозрюваними у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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