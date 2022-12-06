ФСБ Росії оголосила Ірину Верещук у міжнародний розшук
ФСБ Росії оголосила віцепрем'єра України Ірину Верещук у міжнародний розшук і просить Лефортівський суд Москви заарештувати її
Про це повідомляють росЗМІ.
"До суду надійшли клопотання слідства про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді арешту щодо Верещук Ірини Андріївни та Джапарової Еміни Айярівни, звинувачених у скоєнні злочину, передбаченого 280.2 КК РФ ("Порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). Їх оголошено у міжнародний розшук", – ідеться у повідомленні.
Що мається на увазі під "порушенням територіяльної цілісності РФ", не уточнюється.
Окупанти стверджують, що за цією статтею Верещук може отримати до 10 років тюрми в РФ.
- У жовтні СБУ оголосила в розшук Дмитра Медвєдєва, Сергія Шойгу, Марію Захарову та інших представників путінського режиму. Вони є підозрюваними у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
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