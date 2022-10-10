СБУ підтвердила оголошення в розшук Медвєдєва, Шойгу, Захарової та інших представників путінського режиму
Служба безпеки України розшукує заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва, а також інших чиновників
Служба безпеки України підтвердила, що заступника голови ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук.
Як зазначили в СБУ, це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії РФ.
Він, як і більшість членів Радбезу РФ, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.
Також у СБУ розповіли, що оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як Бортніков, Володін, Золотов, Колокольцев, Матвієнко, Наришкін, Шойгу, Щоголев, Патрушев, Захарова, Конашенков та інші.
- Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Медвєдєв – комічна персона і не треба розглядати його, як фактор якоїсь гри
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