Медвєдєв - злодій та боягуз, - громадський діяч Невзлін
Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Медвєдєв - комічна персона і не треба розглядати його, як фактор якоїсь гри. Для ФСБ та силових структур існує розуміння, що таких, як Медвєдєв, треба добивати; ось його і добивають, а він пручається
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Леонід Невзлін зазначив, що феномен Медвєдєва дуже простий.
"Медвєдєв прекрасно розуміє, що його ненавидить частина оточення Путіна, зокрема як колишнього і потенційного наступника, а також як людину, що досі є близькою до тіла. Він навряд чи виконуватиме якісь функції як наступник, але він поряд. Для ФСБ та силових структур існує розуміння, що таких треба добивати. Ось його добивають, а він пручається" – пояснив громадський діяч.
Невзлін додав, що Медвєдєв має купу проблем, на нього є свідчення Абизова, Магомедових, якби не виїхав Дворкович, то були б і його підтвердження.
"Медвєдєв – корупціонер, боягуз та злодій. Він, обороняючись, перейшов в атаку, показуючи, як глибоко він може засунути язика в дупу Путіна і вилизати там все, що можна і не можна. Плюс, це дрібна людина, яка образилася, що він, мовляв, так любив Америку, грався у Google та Apple, ходив з айфончиками, а вони до нього так погано поставилися і, навіть, сина його позбавили можливості робити бізнес. І тут він вирішив, що їх треба знищувати. Це комічна персона. І кінець чи смерть, чи як то це сказати, його буде комічною. Я б його не розглядав, як фактор якоїсь гри. Як говорив Березовський: "Дурилка картонна" – підсумував Леонід Невзлін.
- 1 березня Медведєв пригрозив війною Франції
- 12 травня заступник голови радбезу Росії Дмитро Медвєдєв знову лякав світ ядерною війною
- 24 травня Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні
- 3 червня Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія стрілятиме по центрах прийняття Україною рішень
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе