Медвєдєв - злодій та боягуз, - громадський діяч Невзлін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Леонід Невзлін зазначив, що феномен Медвєдєва дуже простий.



"Медвєдєв прекрасно розуміє, що його ненавидить частина оточення Путіна, зокрема як колишнього і потенційного наступника, а також як людину, що досі є близькою до тіла. Він навряд чи виконуватиме якісь функції як наступник, але він поряд. Для ФСБ та силових структур існує розуміння, що таких треба добивати. Ось його добивають, а він пручається" – пояснив громадський діяч.



Невзлін додав, що Медвєдєв має купу проблем, на нього є свідчення Абизова, Магомедових, якби не виїхав Дворкович, то були б і його підтвердження.



"Медвєдєв – корупціонер, боягуз та злодій. Він, обороняючись, перейшов в атаку, показуючи, як глибоко він може засунути язика в дупу Путіна і вилизати там все, що можна і не можна. Плюс, це дрібна людина, яка образилася, що він, мовляв, так любив Америку, грався у Google та Apple, ходив з айфончиками, а вони до нього так погано поставилися і, навіть, сина його позбавили можливості робити бізнес. І тут він вирішив, що їх треба знищувати. Це комічна персона. І кінець чи смерть, чи як то це сказати, його буде комічною. Я б його не розглядав, як фактор якоїсь гри. Як говорив Березовський: "Дурилка картонна" – підсумував Леонід Невзлін.

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