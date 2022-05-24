Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Медведєва, у Росії жодна політична сила не погодиться обговорювати долю Криму.

"Повна автономія Криму у складі України - це пряме хамство на адресу Росії, загроза її територіальної цілісності і привід початку "повноцінної війни". У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка погодилася б навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою", - заявив Медведєв.

24 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.

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