Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні
Заступник голови ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що спроби повернути окупований Крим стануть приводом для оголошення Україні "повноцінної війни"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Медведєва, у Росії жодна політична сила не погодиться обговорювати долю Криму.
"Повна автономія Криму у складі України - це пряме хамство на адресу Росії, загроза її територіальної цілісності і привід початку "повноцінної війни". У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка погодилася б навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою", - заявив Медведєв.
- 24 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.
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