До кінця року ми маємо як мінімум зайти на територію Криму, - Буданов

Про це Буданов сказав у інтерв'ю Українській правді.

"До кінця року ми маємо як мінімум зайти на територію Криму", - сказав Буданов.

Він наголосив, що війна має закінчитися поверненням усіх окупованих територій із Кримом включно.

"Активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року. Ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців. Війна закінчиться єдиним: поверненням наших окупованих територій", - зазначив Буданов.

18 травня американський телеканал CNN повідомив, що у НАТО вважають, що Україна може повністю відвоювати Донбас та Крим.

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