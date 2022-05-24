До кінця року ми маємо як мінімум зайти на територію Криму, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму
Про це Буданов сказав у інтерв'ю Українській правді.
"До кінця року ми маємо як мінімум зайти на територію Криму", - сказав Буданов.
Він наголосив, що війна має закінчитися поверненням усіх окупованих територій із Кримом включно.
"Активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року. Ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців. Війна закінчиться єдиним: поверненням наших окупованих територій", - зазначив Буданов.
- 18 травня американський телеканал CNN повідомив, що у НАТО вважають, що Україна може повністю відвоювати Донбас та Крим.
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