Про це повідомляє CNN.

За словами військового чиновника, обізнаного з даними розвідки, нині у НАТО триває обговорення актуального моменту, коли ситуація у протистоянні суттєво змінилася на користь України. Дебати тривають і щодо спроможності Києва повернути Крим і території Донбасу, захоплені Росією та підтримуваними Росією сепаратистами у 2014 році.

"Я гадаю, що вони (ЗСУ. - Ред.) можуть (відвоювати Крим і Донбас. - Ред.), це так", – сказав військовик. "Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, то я думаю, це реально".

Однак джерело CNN заявило також, що має сумнів у тому, "чи дійсно вони повинні боротися, щоб повернути свою територію", звернувши увагу на потенційну реакцію місцевого населення цих регіонів.

18 травня українські захисники відбили сім атак РФ на сході, знищили 220 окупантів, два танки, БМП і безпілотник.

З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.

17 травня російська армія втратила на Сході України 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА.

Того ж дня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb