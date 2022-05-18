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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У НАТО вважають, що Україна може повністю відвоювати Донбас та Крим, - CNN

У НАТО вважають, що Україна може повністю відвоювати Донбас та Крим, - CNN

18 травня, 2022 середа
22:36
війна з Росією ЗСУ кулемет

Найближчими тижнями Альянс не очікує змін на українсько-російському фронті, однак вважають, що ЗСУ можуть відвоювати окуповані росіянами Донбас та Крим

Про це повідомляє CNN.

За словами військового чиновника, обізнаного з даними розвідки, нині у НАТО триває обговорення актуального моменту, коли ситуація у протистоянні суттєво змінилася на користь України. Дебати тривають і щодо спроможності Києва повернути Крим і території Донбасу, захоплені Росією та підтримуваними Росією сепаратистами у 2014 році. 

"Я гадаю, що вони (ЗСУ. - Ред.) можуть (відвоювати Крим і Донбас. - Ред.), це так", – сказав військовик. "Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, то я думаю, це реально".

Однак джерело CNN заявило також, що має сумнів у тому, "чи дійсно вони повинні боротися, щоб повернути свою територію", звернувши увагу на потенційну реакцію місцевого населення цих регіонів. 

  • 18 травня українські захисники відбили сім атак РФ на сході, знищили 220 окупантів, два танки, БМП і безпілотник.
  • З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.
  • 17 травня російська армія втратила на Сході України 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА.
  • Того ж дня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

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