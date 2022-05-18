РФ 17 травня втратила на Сході 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА
За добу 17 травня російська армія втратила на Сході України 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"В районі відповідальності ОТУ "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки", - відзначили у звіті.
17 травня російський агресор втратив на Сході 110 військових, 6 БМП, 1 БТР, 2 безпілотники, 3 артилерійські системи, 1 міномет, 2 автівки та 3 зеніто-ракетних комплекси.
- 17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.
- Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, в результаті чого загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення.
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