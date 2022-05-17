Захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили близько 20 одиниць техніки та 10 БпЛА

Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на штаб УОС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку. В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина).

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки, 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ), 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".

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