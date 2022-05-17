Захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили близько 20 одиниць техніки та 10 БпЛА
Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, в результаті чого загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення
Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на штаб УОС.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку. В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина).
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки, 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ), 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.66Продаж 33.38
- Актуальне
- Важливе