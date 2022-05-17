Впродовж 17 травня захисники українського неба знищили 15 повітряних цілей ворога
17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога
Про це повідомляє командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
"Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 1 БпЛА та 4 крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей: 11 БпЛА (ОТР), 4 крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.
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