Впродовж 17 травня захисники українського неба знищили 15 повітряних цілей ворога

Про це повідомляє командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 1 БпЛА та 4 крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей: 11 БпЛА (ОТР), 4 крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

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