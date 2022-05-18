Українські захисники відбили сім атак РФ на сході, знищили 220 окупантів, два танки, БМП і безпілотник
За добу, 18 травня, російські загарбники зазнали втрат від оперативно-тактичного угруповання "Схід" – до 220 осіб особового складу, два танки, стільки ж БМП та один безпілотний літальний апарат
Про це інформує на сторінці у фейсбук оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 18 травня наші воїни відбили 7 атак російських фашистських сил", – йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додають, що серед особового складу ворог втратив до 220 осіб, танків – 2, БМП – 2 , БПЛА – 1.
- З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.
- 17 травня російська армія втратила на Сході України 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА.
- Того ж дня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.
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