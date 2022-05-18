Про це інформує на сторінці у фейсбук оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 18 травня наші воїни відбили 7 атак російських фашистських сил", – йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі додають, що серед особового складу ворог втратив до 220 осіб, танків – 2, БМП – 2 , БПЛА – 1.

З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.

17 травня російська армія втратила на Сході України 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА.

Того ж дня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

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