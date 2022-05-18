Вторгнення в Україну: Росія втратила близько 28,3 тис. військових, 1251 танк, 202 літаки й 441 безпілотник, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становили:

особового складу - близько 28 300 (+400) осіб;

танків ‒ 1251 (+16) од;

бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од;

артилерійських систем – 586 (+8) од;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 199 (+1) од;

засоби ППО - 91 (+1) од;

літаків – 202 (+1) од;

гелікоптерів – 167 (+0) од;

БПЛА(безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 441 (+5);

крилаті ракети - 102 (+5);

кораблі /катери - 13 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од;

спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.

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