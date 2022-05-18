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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Вторгнення в Україну: Росія втратила близько 28,3 тис. військових, 1251 танк, 202 літаки й 441 безпілотник, - Генштаб ЗСУ

Вторгнення в Україну: Росія втратила близько 28,3 тис. військових, 1251 танк, 202 літаки й 441 безпілотник, - Генштаб ЗСУ

18 травня, 2022 середа
09:58
війна з Росією знищена техніка окупантів

З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становили:

  • особового складу - близько 28 300 (+400) осіб;
  • танків ‒ 1251 (+16) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од;
  • артилерійських систем – 586 (+8) од;
  • РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 199 (+1) од;
  • засоби ППО - 91 (+1) од;
  • літаків  – 202 (+1) од;
  • гелікоптерів – 167 (+0) од;
  • БПЛА(безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 441 (+5);
  • крилаті ракети - 102 (+5);
  • кораблі /катери - 13 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од;
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.

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