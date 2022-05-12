"Накачування України зброєю підвищує ймовірність прямого конфлікту НАТО з Росією": Мєдвєдєв знову лякає світ ядерною війною
У Росії погрожують ядерною війною, якщо постачання зброї країнами НАТО Україні продовжаться
Про це заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв пише у своєму телеграмі.
"На порядок денний щосили намагаються запровадити тезу про те, що Росія лякає світ ядерним конфліктом. В умовах розв'язаної західними країнами proxy war з Росією хочу гранично ясно ще раз артикулювати й так очевидні всім розумним людям речі:
Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією. Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну", – пише Мєдвєдєв.
Також заступник голови РБ додає, що це закінчиться катастрофою для всіх. Том радить світовим лідерам думати про наслідки і "не захлинутися слиною у русофобії".
- 25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.
- 26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї. Цього ж дня у МЗС Китаю заявили про неприпустимість використання ядерної зброї.
- 28 квітня посол США в Росії Джон Салліван у інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї".
- Раніше у перехопленій СБУ розмові окупанти розповідали, що Путін віддав наказ. Якщо до 9-го не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити.
- 29 квітня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники готуються до такого розвитку подій, як ядерна війна з Росією.
- 2 травня президент України Володимир Зеленский заявив, що не впевнений на сто відсотків, що РФ не використає ядерну зброю.
- 7 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має даних про переведення російського ядерного арсеналу на вищий рівень готовності.
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