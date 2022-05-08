"Путін віддав наказ. Якщо до 9-го не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити". Що окупанти кажуть своїм дружинам
Ядерні удари, паради та повернення додому. Про це говорять рашисти, що воюють в Україні, під час телефонного спілкування з близькими
Чергові перехоплення, які демонструють зацікавлення окупантів напередодні 9 травня, оприлюднило на своїму офіційному сайті Головне управління розвідки Міноборони України.
"Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії", - подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої Путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами:
"У нас ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?".
Одна з улюблених тем рашистів - ядерний апокаліпсис:
"Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін".
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Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: "Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом".
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