"Путін віддав наказ. Якщо до 9-го не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити". Що окупанти кажуть своїм дружинам

Чергові перехоплення, які демонструють зацікавлення окупантів напередодні 9 травня, оприлюднило на своїму офіційному сайті Головне управління розвідки Міноборони України.

"Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії", - подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої Путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами:

"У нас ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?".

Одна з улюблених тем рашистів - ядерний апокаліпсис:

"Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін".

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Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: "Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом".

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