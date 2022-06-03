Росія діятиме на ураження центрів прийняття рішень. Медвєдєв повторив погрози Кремля через постачання зброї в Україну
Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія стрілятиме по центрах прийняття Україною рішень
Медвєдєв наголосив, що ці центри перебувають поза межами України.
"У разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, — у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на ураження центрів прийняття рішень", - сказав заступник голови радбезу РФ
Для Медвєдєва "зрозуміло, що це за центри — і міністерство оборони, і генштаб, і все, що завгодно".
"Але, звичайно, треба розуміти, що кінцеві центри прийняття рішень у цьому випадку, на жаль, знаходяться навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати", - вважає російський політик.
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