Медвєдєв наголосив, що ці центри перебувають поза межами України.

"У разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, — у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на ураження центрів прийняття рішень", - сказав заступник голови радбезу РФ

Для Медвєдєва "зрозуміло, що це за центри — і міністерство оборони, і генштаб, і все, що завгодно".

"Але, звичайно, треба розуміти, що кінцеві центри прийняття рішень у цьому випадку, на жаль, знаходяться навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати", - вважає російський політик.

24 травня Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні.

24 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.

1 березня Медведєв пригрозив війною Франції.

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