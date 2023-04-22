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ФСБ стежить за тими, хто на окупованих територіях ходить до лісу та не бере паспорт РФ, - Генштаб

22 квітня, 2023 субота
19:05
Війна з Росією Окупанти на ЗАЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі представники ФСБ обмежили відвідування лісових зон: помічених перевіряють та беруть на контроль, а також слідкують за тими, хто не має паспорта РФ

Про це пише Генштаб.

Окупанти надалі посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України

"Так, в Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані", - зазначили в пресслужбі.

Зокрема загарбники приховано слідкують за українцями, які відмовилися від російського паспорта. Також робітників ФСБ цікавить, як з території підконтрольної Уряду України до тимчасово окупованих територій перераховують кошти, а потім вони конвертуються в готівку.

"Водночас через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією "Росатом", - додали в Генштабі.

Українські захисники відбили 40 ворожих атак, а також ударили по складу боєприпасів РФ

Стверджується, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них ЗСУ відбили близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Тоді ж українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника.

За добу Росія завдала по Україні 3 ракетних та 24 авіаційних удари

Протягом доби росіяни завдали 3 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Через ворожі атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Орликівка Чернігівської області; здійснив обстріли населених пунктів Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка, Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками відбито численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

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