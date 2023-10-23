ФСБ звинуватила Білорусь у зриві постачання оплаченої військової техніки, - Центр нацспротиву
У Білорусі представники ФСБ, які контролюють місцеву оборонну промисловість, обвинувачують її у невиконанні договору про доставлення оплаченого обладнання для військ РФ
Про це інформує Центр національного спротиву з посиланням на інформацію від місцевого підпілля.
Російська спецслужба звинувачує оборонну промисловість Білорусі у невиконанні зобов’язань та вимагає притягнення до відповідальності керівників підприємств.
"Білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що у РФ незадоволені такою політикою й вимагають посилити тиск на керівництво білоруських підприємств й провести перевірку для притягнення до відповідальності винних.
Спротиву продовжує спостереження за суспільно-політичним життям країни-учасника агресії проти України.
- Водночас Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ щонайменше до 29 жовтня. Загальна тривалість навчань становить 78 тижнів.
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