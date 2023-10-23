ФСБ звинуватила Білорусь у зриві постачання оплаченої військової техніки, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву з посиланням на інформацію від місцевого підпілля.

Російська спецслужба звинувачує оборонну промисловість Білорусі у невиконанні зобов’язань та вимагає притягнення до відповідальності керівників підприємств.

"Білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що у РФ незадоволені такою політикою й вимагають посилити тиск на керівництво білоруських підприємств й провести перевірку для притягнення до відповідальності винних.

Спротиву продовжує спостереження за суспільно-політичним життям країни-учасника агресії проти України.