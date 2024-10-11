Ахметов заявив, що будує найсильніший "Шахтар" в історії
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов звернувся до вболівальників клубу і заявив, що вони будують найсильнішу команду в історії клубу
Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".
У зверненні до вболівальників президент "Шахтаря" відзначив, що попри повномасштабну війну, донецький клуб разом з усіма українцями продовжує спільну боротьбу: допомагає військовим та дітям.
"Я впевнений, що попереду на нас чекає ще багато трофеїв, і майбутні перемоги ми зможемо відсвяткувати разом із нашими вболівальниками. А ці перемоги обов’язково будуть. Мені подобається наша команда – молода, амбітна, готова до боротьби та нових досягнень. Я переконаний, що ми будуємо найсильніший "Шахтар" в історії нашого клубу. Я вірю в цю команду, вірю в нашого тренера, вірю в менеджмент клубу і вважаю, що разом ми досягнемо великого успіху", - заявив президент "Шахтаря".
Окремо відзначив команду "Шахтар Стелаві" українських воїнів-героїв, які пожертвували своїм здоров’ям, захищаючи Україну та українців.
- У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" займає четверту позицію після 8 матчів. У Лізі чемпіонів донецька команда йде 27-ю.
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