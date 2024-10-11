Ахметов заявив, що будує найсильніший "Шахтар" в історії

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".

У зверненні до вболівальників президент "Шахтаря" відзначив, що попри повномасштабну війну, донецький клуб разом з усіма українцями продовжує спільну боротьбу: допомагає військовим та дітям.

"Я впевнений, що попереду на нас чекає ще багато трофеїв, і майбутні перемоги ми зможемо відсвяткувати разом із нашими вболівальниками. А ці перемоги обов’язково будуть. Мені подобається наша команда – молода, амбітна, готова до боротьби та нових досягнень. Я переконаний, що ми будуємо найсильніший "Шахтар" в історії нашого клубу. Я вірю в цю команду, вірю в нашого тренера, вірю в менеджмент клубу і вважаю, що разом ми досягнемо великого успіху", - заявив президент "Шахтаря".

Окремо відзначив команду "Шахтар Стелаві" українських воїнів-героїв, які пожертвували своїм здоров’ям, захищаючи Україну та українців.