Аргентина обіграла Канаду у стартовому матчі Копа Америки-2024
У 1-му турі групового раунду Копа Америки-2024 збірна Аргентини очікувано перемогла Канаду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відкриття Копа Америки-2024, який проходив у Атланті (США), закінчився перемогою Аргентини над Канадою з рахунком 2:0.
У ворота канадців голами відзначились Хуліан Альварес і Лаутаро Мартінес. Хороші моменти, щоб забити, мав і Ліонель Мессі, але на його рахунку лише асист.
У групі A також змагаються Перу та Чилі. Вони свій матч зіграють завтра, 22 червня.
Копа Америка-2024
1-й тур
21 червня
Аргентина - Канада 2:0
Голи: Альварес, 49, Мартінес, 88
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.38 Купівля 40.38Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе