Аргентина обіграла Канаду у стартовому матчі Копа Америки-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відкриття Копа Америки-2024, який проходив у Атланті (США), закінчився перемогою Аргентини над Канадою з рахунком 2:0.

У ворота канадців голами відзначились Хуліан Альварес і Лаутаро Мартінес. Хороші моменти, щоб забити, мав і Ліонель Мессі, але на його рахунку лише асист.

У групі A також змагаються Перу та Чилі. Вони свій матч зіграють завтра, 22 червня.

Копа Америка-2024

1-й тур

21 червня

Аргентина - Канада 2:0

Голи: Альварес, 49, Мартінес, 88