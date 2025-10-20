Аргентина програла Марокко у фіналі молодіжного ЧС з футболу

Про це повідомляє ФІФА.

Фінальний матч між Аргентиною та Марокко відбувся у Сантьяго. Марокканців вперед на 12-й хвилині вивів Яссір Забірі. В середині першого тайму він забив вдруге та збільшив перевагу своєї команди.

Марокко перемогло Аргентину 2:0 та вперше в історії виграло молодіжний чемпіонат світу. Африканська збірна стала найсильнішою на ЧС U20 вдруге - у 2009 році золото здобула Гана.

Аргентина є шестиразовим переможцем світової першості та рекордсменом за титулами.

На ЧС-2025 у Чилі виступала збірна України. Команда Дмитра Михайленка на груповому етапі зіграла з Південною Кореєю (2:1), Панамою (1:1) та Парагваєм (2:1) і вийшла до плейоф з першого місця. У 1/8 фіналу українці поступилися Іспанії (0:1).

ЧС-2025 U20 з футболу

Фінал

20 жовтня

Аргентина - Марокко 0:2

Голи: Забірі, 12, 29