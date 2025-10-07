Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
У вівторок, 7 жовтня, збірна України зустрічається з Іспанією у 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу з футболу U20 у Чилі
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Матч Україна - Іспанія розпочнеться у місті Вальпараїсо о 22:30. Наживо його транслюватиме Суспільне Спорт та регіональні телеканали Суспільного.
Команда Дмитра Михайленка на груповому етапі зіграла з Південною Кореєю (2:1), Панамою (1:1) та Парагваєм (2:1) і вийшла до плейоф з першого місця.
Іспанія програла Марокко (0:2), звела внічию матч з Мексикою (2:2), здолала Бразилію (1:0) та фінішувала у своїй групі третьою.
Переможець матчу Україна - Іспанія у чвертьфіналі 11 жовтня зустрінеться з кращим з пари Колумбія - Південно-Африканська Республіка.
На чемпіонаті світу U20 виступають футболісти, яким на момент старту відбіркового турніру було не більше 20 років. Чинним переможцем світової першості є Уругвай, який цього разу не потрапив до фінальної частини. Збірна України під керівництвом Олександра Петракова вигравала молодіжний ЧС у 2019 році.
ЧС-2025 U20 з футболу
1/8 фіналу
Україна U20 - Іспанія U20
7 жовтня. Вальпараїсо, Чилі, Естадіо Еліас Фігероа Брандер
Початок - 22:30
Пряма трансляція на платформі Суспільне Спорт ат регіональних телеканалах Суспільного
