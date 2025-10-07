Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025

Дмитро Марценишин
7 жовтня, 2025 вiвторок
07:43
Футбол Збірна України U20, ЧС-2025

У вівторок, 7 жовтня, збірна України зустрічається з Іспанією у 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу з футболу U20 у Чилі

Зміст

Про це повідомляє Суспільне Спорт

Матч Україна - Іспанія розпочнеться у місті Вальпараїсо о 22:30. Наживо його транслюватиме Суспільне Спорт та регіональні телеканали Суспільного. 

Команда Дмитра Михайленка на груповому етапі зіграла з Південною Кореєю (2:1), Панамою (1:1) та Парагваєм (2:1) і вийшла до плейоф з першого місця.  

Іспанія програла Марокко (0:2), звела внічию матч з Мексикою (2:2), здолала Бразилію (1:0) та фінішувала у своїй групі третьою. 

Переможець матчу Україна - Іспанія у чвертьфіналі 11 жовтня зустрінеться з кращим з пари Колумбія - Південно-Африканська Республіка. 

На чемпіонаті світу U20 виступають футболісти, яким на момент старту відбіркового турніру було не більше 20 років. Чинним переможцем світової першості є Уругвай, який цього разу не потрапив до фінальної частини. Збірна України під керівництвом Олександра Петракова вигравала молодіжний ЧС у 2019 році.  

ЧС-2025 U20 з футболу

1/8 фіналу 

Україна U20 - Іспанія U20

7 жовтня. Вальпараїсо, Чилі, Естадіо Еліас Фігероа Брандер

Початок - 22:30

Пряма трансляція на платформі Суспільне Спорт ат регіональних телеканалах Суспільного 

Новини
Спорт
Результати футбольних матчів
Молодіжна збірна України
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
09:41
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах та на Полтавщині — влучання
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
08:05
OPINION
Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
00:07
Трамп на даху
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
2025, понедiлок
6 жовтня
23:23
Дмитро Медведєв
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
22:48
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
21:58
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж
21:38
Оновлено
Володимир Зеленський
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
19:52
Володимир Зеленський та Інга Ругінене
Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським
19:46
Ексклюзив
Тарас Загородній
Заявою про супутники ми нагадуємо США, що війна з Китаєм уже йде, - політтехнолог Загородній
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:22
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:05
Ексклюзив
підтримка ХАМАС
ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
