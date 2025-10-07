Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Матч Україна - Іспанія розпочнеться у місті Вальпараїсо о 22:30. Наживо його транслюватиме Суспільне Спорт та регіональні телеканали Суспільного.

Команда Дмитра Михайленка на груповому етапі зіграла з Південною Кореєю (2:1), Панамою (1:1) та Парагваєм (2:1) і вийшла до плейоф з першого місця.

Іспанія програла Марокко (0:2), звела внічию матч з Мексикою (2:2), здолала Бразилію (1:0) та фінішувала у своїй групі третьою.

Переможець матчу Україна - Іспанія у чвертьфіналі 11 жовтня зустрінеться з кращим з пари Колумбія - Південно-Африканська Республіка.

На чемпіонаті світу U20 виступають футболісти, яким на момент старту відбіркового турніру було не більше 20 років. Чинним переможцем світової першості є Уругвай, який цього разу не потрапив до фінальної частини. Збірна України під керівництвом Олександра Петракова вигравала молодіжний ЧС у 2019 році.

