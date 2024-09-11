Аргентина зазнала першої поразки у кваліфікації ЧС-2026, Бразилія програла втретє

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У 8-му турі відбіркового турніру в Південній Америці Аргентина, без свого лідера Ліонеля Мессі у складі, поступилася у гостях Колумбії - 1:2. Бразилія на виїзді програла Парагваю - 0:1. Для аргентинців ця поразка стала першою в кваліфікації, для бразильців - третьою.

Аргентина з 18 очками зберегла лідерство. Слідом за чинними чемпіонами світу розташувалися Колумбія (16), Уругвай (15), Еквадор (11), Бразилія (10), Венесуела (10), Парагвай (9), Болівія (9), Чилі (5) та Перу (3).

До фінальної частини ЧС-2026 від Південної Америки напряму вийдуть шість збірних, команда, яка фінішує сьомою, зіграє у стикових матчах.

ЧС-2026. Кваліфікація

Південна Америка

11 вересня

Колумбія - Аргентина 2:1

Голи: Москера, 25, Родрігес, 60 (пен.) - Гонсалес, 48

Парагвай - Бразилія 1:0

Гол: Гомес, 20

Еквадор - Перу 1:0

Гол: Валенсія, 54

Чилі - Болівія 1:2

Голи: Варгас, 39 - Альгараньяс, 13, Мігеліто, 45+1

Венесуела - Уругвай 0:0