"Арсенал" планує позбутись Зінченка, українцю вже знайшли заміну
Лондонський "Арсенал" активно моніторить ринок у пошуках нового лівого захисника, а у січні англійці планують продати Олександра Зінченка
Про це повідомляє TEAMtalk.
За інформацією джерела, пріоритет "Арсеналу" на зимове трансферне вікно - підписання нового лівого захисника. Тренерському штабу подобається Мігель Гутьєррес з іспанської "Жирони".
Водночас в "Арсеналі" планують продати українця Олександра Зінченко. Не входить у плани "канонірів" також шотландець Кіран Тірні.
У поточному сезоні Зінченко провів 2 матчі за "Арсенал". Проте сумарно відіграв лише 79 хвилин. Українець травмувався, а також програв конкуренцію Юррієну Тімберу.
- У травні повідомлялось, що український футболіст Олександр Зінченко зацікавив мюнхенську "Баварію".
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