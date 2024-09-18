"Арсенал" планує позбутись Зінченка, українцю вже знайшли заміну

Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, пріоритет "Арсеналу" на зимове трансферне вікно - підписання нового лівого захисника. Тренерському штабу подобається Мігель Гутьєррес з іспанської "Жирони".

Водночас в "Арсеналі" планують продати українця Олександра Зінченко. Не входить у плани "канонірів" також шотландець Кіран Тірні.

У поточному сезоні Зінченко провів 2 матчі за "Арсенал". Проте сумарно відіграв лише 79 хвилин. Українець травмувався, а також програв конкуренцію Юррієну Тімберу.