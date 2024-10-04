Асист Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Гент" у Лізі конференцій
У 1-му турі основного раунду Ліги конференцій англійський "Челсі" здобув перемогу над бельгійським "Гентом"
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Матч "Челсі" - "Гент" закінчився перемогою лондонців з рахунком 4:2. У ворота бельгійців голами відзначились Ренату Вейга, Педро Нету, Крістофер Нкунку та Кірнан Дьюсбері-Холл.
Результативною дією у матчі відзначився українець Михайло Мудрик. На 12-й хвилині вінгер зробив класну навісну передачу, яку замкнув Вейга. Саме цей гол вивів "Челсі" вперед.
"Челсі" у 2-му турі Ліги конференцій зіграє проти грецького "Панатінайкоса", на "Гент" чекає зустріч з норвезьким "Молде". Ці матчі відбудуться 24 жовтня.
Ліга конференцій
1-й тур
3 жовтня
"Челсі" (Англія) - "Гент" (Бельгія) 4:2
Голи: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбері-Холл, 70 - Ватанабе, 50, Гендельман, 90
- На рахунку Михайла Мудрика 6 матчів і 2 асисти за "Челсі" в цьому сезоні. Українець не отримує ігрової практики в АПЛ, натомість тренерський штаб довіряє вінгеру в матчах інших турнірів.
- 10 вересня повідомлялось, що керівництво "Челсі" планує відправити Мудрика в оренду. Українець готовий покинути лондонську команду.
- У січні 2023 року "Челсі" купив Мудрика за 70 млн євро, в угоді також додатково прописані бонуси на 30 млн.
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