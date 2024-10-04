Асист Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Гент" у Лізі конференцій

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Матч "Челсі" - "Гент" закінчився перемогою лондонців з рахунком 4:2. У ворота бельгійців голами відзначились Ренату Вейга, Педро Нету, Крістофер Нкунку та Кірнан Дьюсбері-Холл.

Результативною дією у матчі відзначився українець Михайло Мудрик. На 12-й хвилині вінгер зробив класну навісну передачу, яку замкнув Вейга. Саме цей гол вивів "Челсі" вперед.

"Челсі" у 2-му турі Ліги конференцій зіграє проти грецького "Панатінайкоса", на "Гент" чекає зустріч з норвезьким "Молде". Ці матчі відбудуться 24 жовтня.

Ліга конференцій

1-й тур

3 жовтня

"Челсі" (Англія) - "Гент" (Бельгія) 4:2

Голи: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбері-Холл, 70 - Ватанабе, 50, Гендельман, 90