"Аталанта" - "Баєр": де та коли дивитися фінал Ліги Європи
У середу, 22 травня, у Дубліні італійська "Аталанта" та німецький "Баєр" зустрічаються у фіналі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч в столиці Ірландії розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
У півфіналі "Аталанта" пройшла французький "Марсель" (1:1, 3:0), "Баєр" здолав італійську "Рому" (2:0, 2:2).
Ліга Європи
Фінал
"Аталанта" (Італія) - "Баєр" (Німеччина)
22 травня
Дублін, Ірландія, Aviva Stadium
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 9 травня "Баєр" та "Аталанта" вийшли до фіналу Ліги Європи.
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