Азербайджан - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2026
Букмекери вважають збірну України фаворитом у грі кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу, яка відбудеться 9 вересня у Баку
Котирування наводить flashscore.ua.
Букмекери вважають команду Сергія Реброва беззаперечним фаворитом матчу та пропонують на її перемогу коефіцієнт 1,42. На виграш Азербайджану дають 8,50, на нічию - 4,33.
Матч відбудеться у Баку на стадіоні ім. Тофіка Бахрамова та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Українці та азербайджанці після стартового туру не набрали жодного очка. Турнірну таблицю групи D очолюють Франція та Ісландія, які мають по 3 пункти та розпочнуть свою зустріч у Парижі о 21:45.
Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. Азербайджан розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою господарів поля у Баку в цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку португальця Фернанду Сантуша.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
