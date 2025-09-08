Азербайджан перед матчем з Україною погнав зіркового тренера

Про це повідомляє Федерація футболу Азербайджану.

Федерація і 70-річний Фернанду Сантуш достроково розірвали контракт. Під керівництвом португальського тренера Азербайджан провів 11 матчів (2 нічиї, 9 поразок).

До роботи в Азербайджані Сантуш очолював турецький "Бешикташ", збірні Польщі, Португалії, Греції й португальські топклуби ("Порту", "Бенфіка", "Спортінг").

Разом зі збірною Португалії Сантуш став чемпіоном Європи у 2016 році й виграв Лігу націй у 2019-му.

Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

Азербайджан у відборі на ЧС-2026

Завтра, 9 вересня, азербайджанці вдома зіграють проти України у 2-му турі кваліфікації ЧС-2026. Керувати командою у цій грі буде тренер збірної U-21 Айхан Аббасов.

У першому матчі Азербайджан програв Ісландії (0:5).