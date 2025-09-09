Азербайджан - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
У вівторок, 9 вересня, збірна України зустрічається у Баку з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч Азербайджан - Україна розпочнеться на стадіоні ім. Тофіка Бахрамова о 19:00. Наживо його транслюватиме MEGOGO, безплатно гру можна переглянути на телеканалі MEGOGO Спорт в мережі T2 та етері кабельних операторів.
ЧС-2026
Кваліфікація
Азербайджан - Україна
9 вересня, Баку, стадіон ім. Тофіка Бахрамова
Початок - 19:00
Пряма трансляція на платформі MEGOGO та телеканалі MEGOGO Спорт у мережі T2 й етері кабельних операторів
Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою господарів поля у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку португальця Фернанду Сантуша.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.7
- Актуальне
- Важливе