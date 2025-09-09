Азербайджан - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч Азербайджан - Україна розпочнеться на стадіоні ім. Тофіка Бахрамова о 19:00. Наживо його транслюватиме MEGOGO, безплатно гру можна переглянути на телеканалі MEGOGO Спорт в мережі T2 та етері кабельних операторів.

ЧС-2026

Кваліфікація

Азербайджан - Україна

9 вересня, Баку, стадіон ім. Тофіка Бахрамова

Початок - 19:00

Пряма трансляція на платформі MEGOGO та телеканалі MEGOGO Спорт у мережі T2 й етері кабельних операторів

Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою господарів поля у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку португальця Фернанду Сантуша.