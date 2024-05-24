"Барселона" звільнила Хаві перед останнім матчем сезону
Іспанська "Барселона" прийняла рішення припинити співпрацю з головним тренером Хаві
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
"Барселона" хоче подякувати Хаві за роботу на посаді тренера, а також за його неповторну кар’єру як гравця та капітана команди. Бажаємо подальших успіхів", - йдеться у повідомленні.
Наступний матч "Барселона" проведе проти "Сельти" в останньому турі сезону Ла Ліги. Поєдинок пройде 26 травня. Як повідомили представники клубу, Хаві виведе "Барсу" на цей поєдинок.
У листопаді 2021 року Хаві став головним тренером іспанської "Барселони". Під керівництвом 44-річного фахівця каталонці вигравали Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. Проте у цьому сезоні залишились без трофеїв.
Боси "Барселони" були готові продовжити співпрацю з Хаві, проте президенту Жоану Лапорті не сподобались слова тренера, який критикував керівництву через нестачу фінансів.
- За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, наступним тренером "Барселони" стане Ганс-Дітер Флік.
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