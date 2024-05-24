"Барселона" звільнила Хаві перед останнім матчем сезону

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

"Барселона" хоче подякувати Хаві за роботу на посаді тренера, а також за його неповторну кар’єру як гравця та капітана команди. Бажаємо подальших успіхів", - йдеться у повідомленні.

Наступний матч "Барселона" проведе проти "Сельти" в останньому турі сезону Ла Ліги. Поєдинок пройде 26 травня. Як повідомили представники клубу, Хаві виведе "Барсу" на цей поєдинок.

У листопаді 2021 року Хаві став головним тренером іспанської "Барселони". Під керівництвом 44-річного фахівця каталонці вигравали Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. Проте у цьому сезоні залишились без трофеїв.

Боси "Барселони" були готові продовжити співпрацю з Хаві, проте президенту Жоану Лапорті не сподобались слова тренера, який критикував керівництву через нестачу фінансів.