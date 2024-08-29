"Бетіс" - "Кривбас": де та коли дивитись визначальний матч українців у ЛК

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Перший поєдинок приніс перемогу "Бетісу" з рахунком 2:0. У сьогоднішній грі "Кривбас" повинен перемагати з різницею у 3 мʼячі, щоб забезпечити собі місце в основному раунді Ліги конференцій.

"Кривбас" залишається останньою командою з України, яка бореться за єврокубки. "Шахтар" на пряму вийшов до Ліги чемпіонів, а "Динамо" кваліфікувалось у Лігу Європи.

Ліга конференцій

Плей-офф. Матч-відповідь

29 серпня

"Бетіс" (Іспанія) - "Кривбас" (Україна)

Перший матч - 2:0

Севілья. Стадіон "Беніто Вільямарін"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo