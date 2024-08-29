"Бетіс" - "Кривбас": де та коли дивитись визначальний матч українців у ЛК
У четвер, 29 серпня, криворізький "Кривбас" зустрінеться з іспанським "Бетісом" у матчі-відповіді плей-офф раунду Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Перший поєдинок приніс перемогу "Бетісу" з рахунком 2:0. У сьогоднішній грі "Кривбас" повинен перемагати з різницею у 3 мʼячі, щоб забезпечити собі місце в основному раунді Ліги конференцій.
"Кривбас" залишається останньою командою з України, яка бореться за єврокубки. "Шахтар" на пряму вийшов до Ліги чемпіонів, а "Динамо" кваліфікувалось у Лігу Європи.
Ліга конференцій
Плей-офф. Матч-відповідь
29 серпня
"Бетіс" (Іспанія) - "Кривбас" (Україна)
Перший матч - 2:0
Севілья. Стадіон "Беніто Вільямарін"
Початок о 22:00
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