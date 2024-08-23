"Кривбас" програв "Бетісу" у матчі плей-офф Ліги конференцій
У четвер, 22 серпня, український "Кривбас" поступився іспанському "Реал Бетісу" у плей-офф раунді кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Матч "Кривбас" - "Бетіс" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2. Голи у ворота криворіжців забили Езекʼєль Авіла та Родрі.
Зустріч пройшла у словацькому Кошице та була номінально домашньою для "Кривбасу". Повторний матч відбудеться 29 серпня в Іспанії. Переможець протистояння вийде в основну стадію Ліги конференцій.
Ліга конференцій
Кваліфікація. Плей-офф
Перший матч
22 серпня
"Кривбас" (Україна) - "Бетіс" (Іспанія) 0:2
Голи: Езекʼєль Авіла, 13, Родрі, 62
Фото: Getty Images
- У першому матчі третього кваліфікаційного раунду ЛК, який відбувся у Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Зустріч 15 серпня закінчилась поразкою українців 0:1.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.61Продаж 46.3
- Актуальне
- Важливе