"Кривбас" програв "Бетісу" у матчі плей-офф Ліги конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Матч "Кривбас" - "Бетіс" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2. Голи у ворота криворіжців забили Езекʼєль Авіла та Родрі.

Зустріч пройшла у словацькому Кошице та була номінально домашньою для "Кривбасу". Повторний матч відбудеться 29 серпня в Іспанії. Переможець протистояння вийде в основну стадію Ліги конференцій.

Ліга конференцій

Кваліфікація. Плей-офф

Перший матч

22 серпня

"Кривбас" (Україна) - "Бетіс" (Іспанія) 0:2

Голи: Езекʼєль Авіла, 13, Родрі, 62

Фото: Getty Images