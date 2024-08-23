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Головна Футбол "Кривбас" програв "Бетісу" у матчі плей-офф Ліги конференцій

"Кривбас" програв "Бетісу" у матчі плей-офф Ліги конференцій

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
00:53
Футбол "Кривбас" - "Бетіс", Ліга конференцій

У четвер, 22 серпня, український "Кривбас" поступився іспанському "Реал Бетісу" у плей-офф раунді кваліфікації Ліги конференцій

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Матч "Кривбас" - "Бетіс" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2. Голи у ворота криворіжців забили Езекʼєль Авіла та Родрі.

Зустріч пройшла у словацькому Кошице та була номінально домашньою для "Кривбасу". Повторний матч відбудеться 29 серпня в Іспанії. Переможець протистояння вийде в основну стадію Ліги конференцій.

Ліга конференцій

Кваліфікація. Плей-офф

Перший матч

22 серпня

"Кривбас" (Україна) - "Бетіс" (Іспанія) 0:2

Голи: Езекʼєль Авіла, 13, Родрі, 62

Кривбас - Бетіс, Ліга конференцій

Фото: Getty Images

Теги:
Спорт
єврокубки
Ліга конференцій
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