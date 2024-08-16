Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Кривбас" програв "Вікторії Плзень" і вилетів з Ліги Європи

"Кривбас" програв "Вікторії Плзень" і вилетів з Ліги Європи

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
00:17
Футбол Кривбас

У четвер, 15 серпня, український "Кривбас" поступився чеській "Вікторії Плзень" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу"

У першій грі, яка відбулася у словацькому Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Сьогоднішня зустріч закінчилась поразкою українців 0:1. 

Єдиний гол у ворота "Кривбасу" на 52-й хвилині забив Даніель Вашулін. 

"Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс". "Кривбас" боротиметься за вихід в основну стадію Ліги конференцій, суперник - іспанський "Реал Бетис".

Ліга Європи

Кваліфікація. 3-й раунд. Повторна гра

15 серпня

"Вікторія" (Чехія) - "Кривбас" (Україна) 1:0

Гол: Вашулін, 52

Перший матч - 2:1

  • 13 серпня "Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0 (перший матч - 1:1). Австрійський "Зальцбург" у третьому колі відбору ЛЧ здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).
  • Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".  
Теги:
Спорт
Ліга Європи
Кривий Ріг
єврокубки
Ліга конференцій
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Автор Богдан Бачинський
14 серпня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 8-14 серпня: драма на Покровсько-Торецькому фронті й ейфорія під Курськом
Успіння Пресвятої Богородиці
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2024 вiвторок
Як правильно відзначати Успіння Пресвятої Богородиці: історія, традиції та заборони
російські полонені, полон
Автор Катерина Єсікова
15 серпня, 2024 четвер
Проєкт "Хочу жить" показав роту російських військових, яка здалася в полон ЗСУ на Курщині
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 45.02
    Продаж 45.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 серпня
01:36
Василь Малюк, голова СБУ
"Надпріоритетне завдання": Малюк розповів про роботу над поверненням полонених і заручників із РФ
00:27
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
"Патріархат Москви глибоко отруєний": Епіфаній закликав Онуфрія до діалогу про єдність без попередніх умов
00:22
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну "шахедами". ППО працює у Києві
2024, четвер
15 серпня
23:58
на фото Володимир Зеленський
Зеленський вніс законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території РФ
23:46
Еспресо лого
Телеканал “Еспресо” відновив мовлення в цифровому ефірі Т2 у Києві та області
23:22
Інтерсіті
Укрзалізниця додала рейси між Одесою та Києвом
22:55
ООН
ООН попросила РФ забезпечити доступ до Курщини, Білгородщини та Брянщини спостерігачам за дотриманням прав людини
22:43
мавпяча віспа
У Швеції виявили перший випадок мавпячої віспи
22:37
Камала Гарріс
Гарріс погодилася брати участь у двох раундах дебатів з Трампом
22:24
Ексклюзив
Білорусь військові навчання
Лукашенко розуміє, що в разі нападу на Україну від армії Білорусі не залишиться навіть згадки, - дипломат Огризко
22:21
Херсонська область
Росіяни атакували Херсонщину: двоє загиблих, троє постраждалих
22:15
замах на Трампа
Секретна служба США планує використовувати на мітингах Трампа поза приміщеннями куленепробивне скло, - ABC
21:23
Курськ
На Курщині ЗСУ взяли в полон близько двох тисяч російських військових, - The Independent
21:23
Ексклюзив
путін
"Політично Путін зараз у нокдауні": дипломат Огризко про Курську операцію ЗСУ
21:06
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
"Золоту" олімпійську шаблю Харлан продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн: на що підуть гроші
20:53
Курськ
"Операцію ЗСУ в Курській області курують західні спецслужби": російські фейки за 15 серпня
20:30
малюнок, діти
З окупованого лівобережжя Херсонщини повернули дві родини, які виховують трьох дітей
20:26
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
"Противник не має чим реагувати": військовий експерт спрогнозував, як ЗСУ просуватимуться на Курщині
20:01
OPINION
Костянтин Москалець
Магія повсякденного життя
19:55
Укрпошта
Укрпошта заявила про готовність відкрити відділення у Суджі на Курщині: за яких умов
19:48
Трамп
Трамп просить суд відтермінувати вирок у справі про підкуп порнозірки до завершення президентських виборів
19:29
Оновлено
На фото: актор Меттью Перрі
У справі загибелі Метью Перрі арештували людину, - NBC
19:26
Ексклюзив
ЗСУ
Входимо в етап війни, коли потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв, - Defense Express
19:25
Володимир Зеленський
Зеленський вніс законопроєкт про ратифікацію Римського статуту
19:18
Пресреліз
Учасники та керівники програми х програми Leave no one behind partnership
За інноваційні ідеї школи Прикарпаття отримають комп’ютери для кабінетів інформатики
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 904-го дня війни: ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти у Курській області, а США готують нові пакети допомоги Україні
18:51
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли Покровський район та Костянтинівську громаду на Донеччині: є загиблий, троє поранених
18:33
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
У Білому домі анонсували нові пакети допомоги України
18:29
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
18:20
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: Укргідроенерго за 365 млн грн шукає юрфірму для позову проти РФ
18:20
Учасники презентації політики гендерної рівності для ЗМІ
Гендерна рівність: у Києві презентували рекомендації для ЗМІ. Еспресо вже їх запровадив
18:03
OPINION
Анатолій Амелін
Війни майбутнього
18:02
Ту-22М3
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
17:57
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму
Українське довкілля зазнало збитків на понад $60 млрд через повномасштабну агресію РФ
17:42
Окупанти 24 червня вдарили "іскандерами" по Покровську
"Ворог підійшов майже впритул до Покровська": місцева влада закликала цивільних евакуюватися
17:39
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:30
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 68 боєзіткнень, третина - на Покровському напрямку
17:27
Олександр Лукашенко
"Хай у цьому казані всі здохнуть": Лукашенко заявив, що Захід не прагне до миру в Україні
17:25
Ексклюзив
Херсонес
Територію заповідника "Херсонес Таврійський" передадуть монастирю так званої РПЦ, - археологиня Кравченко
17:24
школа
КМДА рекомендує організувати навчання школярів "у максимально очному форматі"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV