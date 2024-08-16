"Кривбас" програв "Вікторії Плзень" і вилетів з Ліги Європи
У четвер, 15 серпня, український "Кривбас" поступився чеській "Вікторії Плзень" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
У першій грі, яка відбулася у словацькому Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Сьогоднішня зустріч закінчилась поразкою українців 0:1.
Єдиний гол у ворота "Кривбасу" на 52-й хвилині забив Даніель Вашулін.
"Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс". "Кривбас" боротиметься за вихід в основну стадію Ліги конференцій, суперник - іспанський "Реал Бетис".
Ліга Європи
Кваліфікація. 3-й раунд. Повторна гра
15 серпня
"Вікторія" (Чехія) - "Кривбас" (Україна) 1:0
Гол: Вашулін, 52
Перший матч - 2:1
- 13 серпня "Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0 (перший матч - 1:1). Австрійський "Зальцбург" у третьому колі відбору ЛЧ здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).
- Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".
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