"Кривбас" програв "Вікторії Плзень" і вилетів з Ліги Європи

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

У першій грі, яка відбулася у словацькому Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Сьогоднішня зустріч закінчилась поразкою українців 0:1.

Єдиний гол у ворота "Кривбасу" на 52-й хвилині забив Даніель Вашулін.

"Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс". "Кривбас" боротиметься за вихід в основну стадію Ліги конференцій, суперник - іспанський "Реал Бетис".

Ліга Європи

Кваліфікація. 3-й раунд. Повторна гра

15 серпня

"Вікторія" (Чехія) - "Кривбас" (Україна) 1:0

Гол: Вашулін, 52

Перший матч - 2:1