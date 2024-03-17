"Більшість футболістів в Україні – це "терпіли": ексворотар "Зорі" поскаржився на затримки зарплати у 7 місяців

Про це повідомляє "Український футбол".

За словами Шевченка, максимальний термін, скільки йому затримали зарплату у "Зорі", - 7 місяців. Доходило до того, що футболісти були готові бойкотувати матч УПЛ.

"Таке було неодноразово. Були заборгованості по 5-6 місяців. Особисто в мене максимально доходило до 7 місяців. В усіх сім’ї, які треба годувати. Нас же називають "годувальниками". Спочатку ми зібралися командою та начебто прийняли рішення. Потім Миколайович прийшов, із ним також обговорили. Дійшли висновку, що, навіть попри важку ситуацію в країні, не можемо більше грати безплатно. Проте більшість футболістів в Україні – це "терпіли". Ми усі терпимо. Ну, у підсумку вирішили й далі терпіти, – розповів Микита Шевченко.

На правах оренди Шевченко грав у "Зорі" з 2013 по 2016 рік, тоді його контракт належав "Шахтарю". У 2019-му голкіпер перейшов до луганців у статусі вільного агента і відіграв у клубі ще 4 роки.