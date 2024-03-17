Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Більшість футболістів в Україні – це "терпіли": ексворотар "Зорі" поскаржився на затримки зарплати у 7 місяців

"Більшість футболістів в Україні – це "терпіли": ексворотар "Зорі" поскаржився на затримки зарплати у 7 місяців

17 березня, 2024 неділя
02:24
Футбол Микита Шевченко, Зоря

Голкіпер "Олександрії" Микита Шевченко, який раніше виступав за "Зорю", розповів про шалені затримки зарплати у луганському клубі

Про це повідомляє "Український футбол".

За словами Шевченка, максимальний термін, скільки йому затримали зарплату у "Зорі", - 7 місяців. Доходило до того, що футболісти були готові бойкотувати матч УПЛ.

"Таке було неодноразово. Були заборгованості по 5-6 місяців. Особисто в мене максимально доходило до 7 місяців. В усіх сім’ї, які треба годувати. Нас же називають "годувальниками". Спочатку ми зібралися командою та начебто прийняли рішення. Потім Миколайович прийшов, із ним також обговорили. Дійшли висновку, що, навіть попри важку ситуацію в країні, не можемо більше грати безплатно. Проте більшість футболістів в Україні – це "терпіли". Ми усі терпимо. Ну, у підсумку вирішили й далі терпіти, – розповів Микита Шевченко.

На правах оренди Шевченко грав у "Зорі" з 2013 по 2016 рік, тоді його контракт належав "Шахтарю". У 2019-му голкіпер перейшов до луганців у статусі вільного агента і відіграв у клубі ще 4 роки.

  • Загалом на рахунку Шевченка 115 матчів у футболці "Зорі".
Теги:
Спорт
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Читайте також:
Зеленський і Путін
15 березня, 2024 п'ятниця
"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
ЗАЕС
13 березня, 2024 середа
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
ОТРК "Іскандер-М"
15 березня, 2024 п'ятниця
Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 березня
02:25
обстріл, ППО
"Шахеди" атакували Україну: під удар потрапила Одеса. Ситуація у ніч на 17 березня
01:32
Укрзалізниця потяг
На Хмельниччині сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу "Київ - Кам'янець-Подільський"
00:11
Татри, Словаччина
У Словаччині ведмідь напав на пару білоруських туристів, жінка загинула
2024, субота
16 березня
23:43
Верховна Рада
"ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради": Росія вигадала новий фейк
23:15
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон проситиме у Росії зупинити вогонь на час Олімпіади-2024
22:53
"Шахтар" - "Інтер"
Один з найдорожчих футболістів в історії "Шахтаря" розраховує піти в оренду, якщо війна не закінчиться влітку
22:34
Псевдовибори, Крим
Партизани "Атеш" полюють на організаторів "виборів" у Криму
21:59
Артем Довбик, "Жирона"
Довбика визнали найгіршим гравцем матчу Ла Ліги "Гетафе" - "Жирона"
21:40
Денис Берінчик
Промоутер підтвердив дату бою Берінчика за титул, який відібрали у Ломаченка
21:34
генерал-майор Дмитро Делятицький
Українських морпіхів очолить ректор Одеської військової академії Делятицький, - ЗМІ
21:33
Ексклюзив
Кремль москва
Треба рейди на Москву: Портников пояснив, що може реально сколихнути Росію
21:07
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Ми з’ясували, що у нас є чудовий воротар": "Реал" довіряє Луніну і не поспішатиме з поверненням Куртуа
20:58
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
Загніздували на висоті 295 метрів: українські полярники показали пінгвінів-верхолазів
20:51
Міномет полку Калиновського (власна розробка)
Полк Калиновського навчився самостійно виготовляти міномети
20:46
Володимир Зеленський
Україна може досягти вразливих місць Росії своєю зброєю: Зеленський про українські дрони
20:35
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо"
"Рух" розтрощив "Металіст 1925". Результати та розклад матчів 21-го туру УПЛ
20:18
Юрій Ігнат
Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ
20:13
Кирило Буданов
Російські повстанці не зупинятимуться, - Буданов
20:13
Оновлено
Кирило Буданов і Андрій Юсов
Буданов: армія Путіна тримається на постачанні з КНДР, це проблема
20:07
Ексклюзив
окупанти
"Росія атакує країни НАТО наприкінці цього року, а не у 2026 році": дипломат Чалий назвав причину
20:00
Шведське ППО RBS 70
В Україні закінчуються ракети для систем ППО, - The Telegraph
20:00
OPINION
Ігор Танчин фейсбук
Псевдовибори Путіна: Росія переймає досвід Ліберії
19:41
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 50 боєзіткнень, Сили оборони відбили 10 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:35
Cпівголова "Російської спілки Латвії" Тетяна Жданок
Підозрюється у зв'язках з ФСБ: Латвія розслідує діяльність євродепутатки Жданок
19:32
SpaceX
SpaceX будує супутникову мережу для американської розвідки, - Reuters
19:01
Ексклюзив
Європейці зрозуміли, що США їм не допоможуть у випадку війни з РФ , - політична оглядачка Мельничук
19:01
У віці 68 років помер американський альпініст та режисер фільму про сходження на Еверест Девід Брішірс
18:43
Удар РФ по Сумах 13 березня: аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні, тіло однієї загиблої дівчини не знайшли
18:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
18:36
Вибори у Росії
Псевдовибори Путіна: виборців з Росії закріпляють для голосування на ТОТ України
18:35
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Залужний - світовий бренд і, якщо він буде по-дурному використаний, то це помилка, за яку не можна собі пробачити", - Рибачук
18:13
У Ризі вшанували бійців Латиського добровольчого легіону (16 березня 2024 року)
У Ризі вшанували бійців Латиського добровольчого легіону, що воював проти Радянської армії
18:12
OPINION
Обкладинка випуску тижневика Княицького: Європа вступає у війну
Європа вступає у війну. Дійові персонажі: Макрон, Шольц, Туск і Путін, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:04
Кара Делевінь
Будинок голлівудської акторки Кари Делевінь вартістю $7 млн повністю знищено пожежею
18:02
OPINION
Зоя Казанжи
Про "ждунів" в Одесі та смертоносні російські удари
18:00
Застосунок ПриватБанку не працюватиме вночі
17:56
Огляд
Збірна України
Провокації від Боснії і Герцеговини перед битвою за Євро-2024 та тріумф України на Дефлімпіаді: головні новини українського спорту за тиждень
17:54
Ексклюзив
Морські котики США
Дискусія про відправку морських піхотинців США до України має існувати, - політолог Мотиль
17:42
Маріуполь драмтеатр
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
17:40
Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна
"Виходь з нами на зв'язок": Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV