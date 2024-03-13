"Борусія" перемогла ПСВ, "Атлетико" та "Інтер" сперечаються за чвертьфінал ЛЧ в овертаймі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Атлетико" розпочинав домашній матч проти "Інтера" із дефіцитом в один пропущений м'яч після поразки у Мілані 0:1.

Становище мадридців стало ще складнішим на 33-й хвилині, коли італійців вивів вперед Федеріко Дімарко. Проте команді Дієго Сімеоне майже одразу відігралася зусиллями Антуана Грізманна.

На 87-й хвилині Мемфіс Депай вивів "Атлетико" вперед та перевів гру в овертайм.

У Дортмунді "Борусія" та ПСВ розпочинали другу частину протистояння після нічиєї 1:1 в Ейндховені.

Німецький клуб повів у рахунку вже на 3-й хвилині зусиллями Джейдона Санчо. Вдруге "Борусія" забила у компенсований час - остаточний рахунок встановив Марко Ройс.

"Борусія" переграла ПСВ 2:0 та вийшла до 1/4 фіналу.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторні матчі

13 березня

"Атлетико" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) 2:1. Триває додатковий час

Голи: Грізманн, 35, Депай, 87 - Дімарко, 33

Перша гра - 0:1

"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСВ (Нідерланди) 2:0

Гол: Санчо, 3

Перша гра - 1:1

Які клуби вийшли до чвертьфіналу ЛЧ раніше

5 березня у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька "Баварія" перемогла італійський "Лаціо", а французький ПСЖ переграв іспанський "Реал Сосьєдад".

6 березня "Манчестер Сіті" здолав данський "Копенгаген" 3:1, а іспанський "Реал" зіграв унічию 1:1 з німецьким "Лейпцигом" та також вийшов до наступного раунду плей-офф.

12 березня англійський "Арсенал" здолав португальський "Порту" по пенальті, а іспанська "Барселона" переграла вдома італійський "Наполі" - 3:1.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня.

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