"Борусія" перемогла ПСВ, "Атлетико" та "Інтер" сперечаються за чвертьфінал ЛЧ в овертаймі
У середу, 13 березня, у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетико" приймав "Інтер", а дортмундська "Борусія" грала проти ПСВ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Атлетико" розпочинав домашній матч проти "Інтера" із дефіцитом в один пропущений м'яч після поразки у Мілані 0:1.
Становище мадридців стало ще складнішим на 33-й хвилині, коли італійців вивів вперед Федеріко Дімарко. Проте команді Дієго Сімеоне майже одразу відігралася зусиллями Антуана Грізманна.На 87-й хвилині Мемфіс Депай вивів "Атлетико" вперед та перевів гру в овертайм.
У Дортмунді "Борусія" та ПСВ розпочинали другу частину протистояння після нічиєї 1:1 в Ейндховені.
Німецький клуб повів у рахунку вже на 3-й хвилині зусиллями Джейдона Санчо. Вдруге "Борусія" забила у компенсований час - остаточний рахунок встановив Марко Ройс.
"Борусія" переграла ПСВ 2:0 та вийшла до 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
13 березня
"Атлетико" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) 2:1. Триває додатковий час
Голи: Грізманн, 35, Депай, 87 - Дімарко, 33
Перша гра - 0:1
"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСВ (Нідерланди) 2:0
Гол: Санчо, 3
Перша гра - 1:1
Які клуби вийшли до чвертьфіналу ЛЧ раніше
5 березня у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька "Баварія" перемогла італійський "Лаціо", а французький ПСЖ переграв іспанський "Реал Сосьєдад".
6 березня "Манчестер Сіті" здолав данський "Копенгаген" 3:1, а іспанський "Реал" зіграв унічию 1:1 з німецьким "Лейпцигом" та також вийшов до наступного раунду плей-офф.
12 березня англійський "Арсенал" здолав португальський "Порту" по пенальті, а іспанська "Барселона" переграла вдома італійський "Наполі" - 3:1.
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня.
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