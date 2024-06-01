"Боруссія" - "Реал": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Боруссія" - "Реал" пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні та розпочнеться о 22:00.

Букмекери вважають "Реал" беззаперечним фаворитом фіналу ЛЧ, на виграш мадридців дають коефіцієнт 1,69. Можливість нічиї в основний час оцінюють у 4,10. Перемогу БД - 5,20.

На шляху до фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький "Лейпциг" і "Баварію", а також англійський "Манчестер Сіті". "Боруссія" виявилась кращою за нідерландський ПСВ, мадридський "Атлетико" та французький ПСЖ.

Ліга чемпіонів

Фінал

1 червня

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Реал" (Мадрид, Іспанія)

Лондон, стадіон "Вемблі"

Початок о 22:00

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