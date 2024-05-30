Лунін заявив, що не зіграє в фіналі Ліги Чемпіонів

Про це він повідомив у Instagram.

"Мені дуже сумно, що я не можу підготуватися до гри, яка є найважливішою для команди сезону і найважливішою в моєму житті...

Дуже дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та заохочення!!! Давайте 15 (титул ЛЧ, - ред.)", - написав він.

Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль".

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі".