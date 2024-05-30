Лунін заявив, що не зіграє в фіналі Ліги Чемпіонів
Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Дортмунда
Про це він повідомив у Instagram.
"Мені дуже сумно, що я не можу підготуватися до гри, яка є найважливішою для команди сезону і найважливішою в моєму житті...
Дуже дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та заохочення!!! Давайте 15 (титул ЛЧ, - ред.)", - написав він.
Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль".
Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі".
- Раніше ЗМІ написали, що Лунін через хворобу не поїде з командою на фінал Ліги чемпіонів.
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