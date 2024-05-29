Лунін заразився грипом і не поїде на фінал ЛЧ, - ЗМІ
Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін через хворобу не поїде з командою на фінал Ліги чемпіонів
Про це повідомляє журналіст COPE Мігель Анхель Діас.
Андрій Лунін захворів на грип B. У "Реалі" прийняли рішення, щоб українець не їхав на фінал Ліги чемпіонів разом з іншими гравцями, адже він може їх заразити.
Водночас у "Реалі" сподіваються, що 25-річний воротар одужає найближчим часом і приїде у Лондон, де 1 червня пройде фінал ЛЧ.
Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль".
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