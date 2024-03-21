Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024

У четвер, 21 березня, збірна України зустрічається у Зениці з Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 21:45

Україна та Боснія і Герцеговина зіграють у півфіналі кваліфікації плей-офф чемпіонату Європи у Зениці. Іншого фіналіста у Будапешті визначать Ізраїль та Ісландія.

Команда Сергія Реброва підійшла до ключової гри відбіркового турніру із суттєвими кадровими проблемами. Через травму матч пропустить основний опорний півзахисник збірної Тарас Степаненко. Під питанням вихід на поле іншого лідера команди Віктора Циганкова, який продовжує відновлюватися від ушкодження коліна, яке він отримав у матчі за іспанську "Жирону". А півзахисник Олександр Зінченко пропустив майже весь лютий та зіграв після повернення за англійський "Арсенал" у двох іграх в сукупності 26 хвилин.

Попри це, букмекери вважають, що збірна України є фаворитом у протистоянні з Боснією і Герцеговиною. На перемогу українців вони пропонують коефіцієнт 2,05. Ймовірність нічиєї в основний час оцінюють у 3,55. Виграш боснійців - 3,95.

На прохід України до фіналу дають 1,50, на потрапляння туди суперників - 2,80.