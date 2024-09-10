Чехія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй
У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зустрічається у Празі з Чехією у 2-му турі Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Чехія - Україна відбудеться у Празі 10 вересня та розпочнеться о 21:45. Наживо його покаже медіасервіс Megogo та регіональні телеканали Суспільного.
Ліга націй
Ліга B
Група B1
2-й тур
Чехія - Україна
10 вересня, Прага, Fortuna Arena
Початок - 21:45
Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.
Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.
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