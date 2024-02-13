"Челсі" відмовився відпустити Мудрика в "Баварію", - інсайдер
Мюнхенська "Баварія" хотіла орендувати півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика під час зимового трансферного вікна
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією Романо, "Баварія" не мала шансів орендувати Михайла Мудрика. Представники "Челсі" і мюнхенців контактували, проте лондонці одразу відповіли відмовою.
Романо також наголосив, що у "Челсі" нібито більш ніж задоволені Михайлом Мудриком.
Михайло Мудрик: результати "Челсі"
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 2 бали.
На рахунку Михайла Мудрика 25 матчів, 4 голи та 3 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро
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