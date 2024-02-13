Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Челсі" відмовився відпустити Мудрика в "Баварію", - інсайдер

"Челсі" відмовився відпустити Мудрика в "Баварію", - інсайдер

13 лютого, 2024 вiвторок
19:55
Футбол Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Мюнхенська "Баварія" хотіла орендувати півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика під час зимового трансферного вікна

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, "Баварія" не мала шансів орендувати Михайла Мудрика. Представники "Челсі" і мюнхенців контактували, проте лондонці одразу відповіли відмовою.

Романо також наголосив, що у "Челсі" нібито більш ніж задоволені Михайлом Мудриком.

Михайло Мудрик: результати "Челсі"

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 2 бали.

На рахунку Михайла Мудрика 25 матчів, 4 голи та 3 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро

Теги:
Спорт
Челсі
Баварія
Михайло Мудрик
Прем'єр-ліга Англії
Бундесліга
Читайте також:
Ілон Маск
13 лютого, 2024 вiвторок
Маск заявив, що Путін не може програти у війні, та виступив проти ухвалення допомоги Україні
Сергій Пашинський
12 лютого, 2024 понедiлок
Екснардеп Пашинський заявив, що СБУ та НАБУ провели обшуки в його будинку в справі про "паливо Курченка"
війна в Україні
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і має перевагу в Україні, – розвідка Норвегії
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.87
    Купівля 37.87
    Продаж 38.46
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 лютого
20:27
Жан Беленюк
Беленюк приніс Україні другу медаль ЧЄ з боротьби
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Чи скаже Залужний: "Я повернуся!"?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 720-го дня війни: пожежа на заводі МіГ у Москві та знищення важливого об’єкта ворога на Таврійському напрямку
19:47
ЗСУ, війна
Протягом доби ЗСУ вдарили по 11 районах зосередження ворога, окупанти намагалися штурмувати на 6 напрямках
19:40
Оновлено
Джо Байден
"Ціна бездіяльності зростає": Байден закликав Палату представників негайно ухвалити допомогу Україні
19:38
Оновлено
Біатлон, Христина Дмитренко
Українка Дмитренко фінішувала у топ-8 індивідуальної гонки на ЧС з біатлону
19:35
Ексклюзив
Тетяна Чорновол
"Усе хороше на фронті - заслуга Пашинського": військова Чорновол про справу екснардепа
19:22
Олександр Грушин
Україна здобула першу медаль на ЧЄ з боротьби
19:16
Огляд
На фото: Ірина Шейк
Росіянка Ірина Шейк на обкладинці британського Vogue у бра українського бренду: що з цим не так
18:59
Зеленський і Путін
"Путін дав зрозуміти, що на Україну чекає капітуляція": ексагент МІ6 поширив проросійський наратив
18:35
NAVI
Культовий український кіберспортсмен S1mple: "я б ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є 4 російські гравці"
18:30
Ексклюзив
гривня
Президент Асоціації українських банків про обмеження НБУ на карткові перекази: не стосується законослухняних громадян
18:23
Ексклюзив
Новий законопроєкт про мобілізацію
Ротації та демобілізація: нардеп Цимбалюк розповів про перспективи та варіанти
18:17
окупанти
Командиру танкістів РФ і ще 6 полоненим зрадникам із Криму та Донеччини оголосили підозри
18:16
Мобілізація студентів
Законопроєкт про мобілізацію: у Раді пропонують збільшити кількість підстав для відстрочки
18:13
Шмигаль
Українські ударні дрони вразили більше 14 тис. російських цілей за пів року, - Шмигаль
18:08
OPINION
Олексій Голобуцький
У НАТО дискутують про терміни вступу України до НАТО
17:55
За українську мову на ТОТ кидають на “підвал” та піддають побиттю
Били за українську мову: з ТОТ Херсонщини вдалося виїхати подружжю, над яким знущались окупанти
17:43
В'ячеслав Володін
У РФ готують рішення про зупинку членства в ПА ОБСЄ
17:42
Георгій Судаков, Барселона - Шахтар
"Шахтар" оцінив футболіста збірної України у 150 млн євро, - підтвердження інсайдера
17:24
F-16
У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16
17:22
Ексклюзив
Ілон Маск
"Десь готується рішення": дипломат Осипенко пояснив, чому Маск заявив, що "Путін не може програти"
17:16
Одеський зоопарк
Леви, вівці та фламінго: в Одеському зоопарку обрали пару року
17:16
"Зуби дракона": виробництво у Євпаторії
Кримські партизани розсекретили, де росіяни виготовляють "зуби дракона". Деталі
17:10
Протести фермерів в Індії
В Індії протестуючі фермери рушили на столицю: поліція застосувала сльозогінний газ
17:07
Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: судді Тандиру продовжили арешт без права на заставу
17:01
Дональд Трамп
Республіканці обговорили з Трампом ідею надати допомогу Україні у вигляді позики
16:52
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт
"Зосереджуємося на підтримці": посолка США в НАТО прокоментувала можливість запрошення України в Альянс на липневому саміті
16:49
Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною
Фермери, які протестують у ЄС, добилися поступок від Єврокомісії
16:45
Путін
Святкуватимуть "день початку СВО": на Донеччині росіяни посилюють пропаганду у закладах освіти
16:37
фермери
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують фермерам, які відмовляються реєструвати бізнес за законодавством РФ, - Спротив
16:31
чай з молоком і спеціями
Британців попередили про можливий дефіцит чаю через ситуацію у Червоному морі
16:28
фейк
Росія запустила ІПСО про втрати Сил оборони України під Селидовим
16:27
енергетики
Протягом цієї зими росіяни атакували електростанції ДТЕК 40 разів
16:18
світ Туреччина Росія тероризм ІДІЛ
У Туреччині затримали росіянина, якого підозрюють у співпраці з Ісламською державою
16:15
Прикордонники тренуватимуть службових собак за допомогою GPS-навігаторів
ДПСУ затримала двох водіїв, які везли до Румунії амфетамін і канабіс
16:13
Ексклюзив
Снайпер ЗСУ
У бригаді Гвардії Наступу "Сталевий кордон" розповіли, на які посади потребують фахівців
16:07
OPINION
бюджет
Обсяг видатків під час війни зріс удвічі
16:05
Юрій Ніколов
Нападникам на квартиру журналіста Ніколова заплатили $1000, - Нацполіція
15:46
ізраїльські солдати
Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу в перемовинах щодо тимчасового перемир'я, - AP
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV