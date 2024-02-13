"Челсі" відмовився відпустити Мудрика в "Баварію", - інсайдер

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, "Баварія" не мала шансів орендувати Михайла Мудрика. Представники "Челсі" і мюнхенців контактували, проте лондонці одразу відповіли відмовою.

Романо також наголосив, що у "Челсі" нібито більш ніж задоволені Михайлом Мудриком.

Михайло Мудрик: результати "Челсі"

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 2 бали.

На рахунку Михайла Мудрика 25 матчів, 4 голи та 3 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро