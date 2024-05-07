"Челсі" знайшов у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
Лондонський "Челсі" працює над трансфером 17-річного таланта "Палмейраса" Еставао
Про це повідомляє авторитетний журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, у "Челсі" є певний оптимізм щодо трансферу. Щоправда, оформити переїзд 17-річного Еставао можна буде тільки після його повноліття.
Офіційної пропозиції від "Челсі" поки що не було, але перемовини йдуть. "Челсі" хоче заплатити за Естевао 30 млн євро + бонуси. "Палмейрас" ж планує заробити сумарно 70 млн.
Серед інших клубів, які цікавляться Еставао, є "Баварія" та "Барселона". Оточення бразильця прогнозує, що вінгер перейде в АПЛ або Бундеслігу.
У цьому сезоні 17-річний Еставао забив 7 голів та віддав 3 асисти у 18 матчах.
- У "Челсі" на позиції Еставао грає Михайло Мудрик.
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