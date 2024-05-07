"Челсі" знайшов у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика

Про це повідомляє авторитетний журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, у "Челсі" є певний оптимізм щодо трансферу. Щоправда, оформити переїзд 17-річного Еставао можна буде тільки після його повноліття.

Офіційної пропозиції від "Челсі" поки що не було, але перемовини йдуть. "Челсі" хоче заплатити за Естевао 30 млн євро + бонуси. "Палмейрас" ж планує заробити сумарно 70 млн.

Серед інших клубів, які цікавляться Еставао, є "Баварія" та "Барселона". Оточення бразильця прогнозує, що вінгер перейде в АПЛ або Бундеслігу.

У цьому сезоні 17-річний Еставао забив 7 голів та віддав 3 асисти у 18 матчах.

Chelsea have entered talks with Palmeiras to sign winger Estêvão Willian.



There is some optimism within Chelsea a deal can be reached, as @TheAthleticFC called. And a move would see the 17-year-old, who is nicknamed ‘Messinho’, join when he turns 18.



However, no formal offer… pic.twitter.com/Ll0PnHuy2T — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 7, 2024