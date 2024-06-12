"Чорноморець" домовився про перехід ексфутболістів "Шахтаря" і "Динамо"

Про це повідомляє Telegram-канал "Чорноморця".

"25 червня до команди на базі приєднаються учасник Євро-2012 та Євро-2016 в складі збірної України захисник Богдан Бутко та голкіпер Артур Рудько, який має у своєму активі кілька "сухих" матчів в Лізі чемпіонів", - йдеться у повідомленні.

У минулому сезоні Артур Рудько відіграв за "Шахтар" 1 матч, голів не пропускав. У своїй карʼєрі також виступав за "Динамо".

Бутко восени 2022 року перейшов в "Зорю". На рахунку захисника 14 матчів і 2 асисти у минулому сезоні УПЛ. У своїй карʼєрі грав також за "Шахтар".