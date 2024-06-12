"Чорноморець" домовився про перехід ексфутболістів "Шахтаря" і "Динамо"
Голкіпер Артур Рудько та захисник Богдан Бутко підписали контракти з одеським "Чорноморцем"
Про це повідомляє Telegram-канал "Чорноморця".
"25 червня до команди на базі приєднаються учасник Євро-2012 та Євро-2016 в складі збірної України захисник Богдан Бутко та голкіпер Артур Рудько, який має у своєму активі кілька "сухих" матчів в Лізі чемпіонів", - йдеться у повідомленні.
У минулому сезоні Артур Рудько відіграв за "Шахтар" 1 матч, голів не пропускав. У своїй карʼєрі також виступав за "Динамо".
Бутко восени 2022 року перейшов в "Зорю". На рахунку захисника 14 матчів і 2 асисти у минулому сезоні УПЛ. У своїй карʼєрі грав також за "Шахтар".
- "Чорноморець" у минулому сезоні УПЛ фінішував на 12-й позиції.
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