ЧС-2026: Аргентина з Мессі сенсаційно втратила очки з Венесуелою
У п'ятницю, 11 жовтня, збірна Аргентини не змогла переграти Венесуелу в кваліфікації чемпіонату світу - 2026 з футболу
Про це повідомляє ФІФА.
Аргентинців на 13-й хвилині вивів вперед Ніколас Отаменді. Венесуела забила у відповідь після перерви зусиллями Хосе Рондона. Лідер аргентинців Ліонель Мессі відіграв усю гру. Матч завершився внічию 1:1.
У двох останніх зустрічах чинні чемпіони світу набрали лише 1 очко, 10 вересня вони поступилися у гостях Колумбії - 1:2.
Після 9 турів Аргентина з 19 очками зберегла лідерство. Слідом розташувалися Колумбія (16 пунктів), Уругвай (15), Бразилія (13), Еквадор (12), Болівія (12), Венесуела (11), Парагвай (10), Чилі (5) та Перу (3).
До фінальної частин ЧС-2026 напряму вийдуть шість кращих команд Південної Америки, сьома збірна зіграє у перехідних матчах.
ЧС-2026
Кваліфікація. Південна Америка
9 тур
11 жовтня
Венесуела - Аргентина 1:1
Голи: Рондон, 65 - Отаменді, 13
Чилі - Бразилія 1:2
Голи: Варгас, 2 - Ігор Жезус, 45+1, Луїс Енріке, 89
Болівія - Колумбія 1:0
Гол: Мігуеліто, 58
Вилучення: Куельяр, 21 (Болівія)
Еквадор - Парагвай 0:0
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