Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол ЧС-2026: Аргентина з Мессі сенсаційно втратила очки з Венесуелою

ЧС-2026: Аргентина з Мессі сенсаційно втратила очки з Венесуелою

Дмитро Марценишин
11 жовтня, 2024 п'ятниця
06:44
Футбол Ліонель Мессі (ліворуч), Венесуела - Аргентина

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна Аргентини не змогла переграти Венесуелу в кваліфікації чемпіонату світу - 2026 з футболу

Зміст

Про це повідомляє ФІФА.  

Аргентинців на 13-й хвилині вивів вперед Ніколас Отаменді. Венесуела забила у відповідь після перерви зусиллями Хосе Рондона. Лідер аргентинців Ліонель Мессі відіграв усю гру. Матч завершився внічию 1:1.    

У двох останніх зустрічах чинні чемпіони світу набрали лише 1 очко, 10 вересня вони поступилися у гостях Колумбії - 1:2. 

Після 9 турів Аргентина з 19 очками зберегла лідерство. Слідом розташувалися Колумбія (16 пунктів), Уругвай (15), Бразилія (13), Еквадор (12), Болівія (12), Венесуела (11), Парагвай (10), Чилі (5) та Перу (3). 

До фінальної частин ЧС-2026 напряму вийдуть шість кращих команд Південної Америки, сьома збірна зіграє у перехідних матчах. 

ЧС-2026

Кваліфікація. Південна Америка

9 тур

11 жовтня

Венесуела - Аргентина 1:1

Голи: Рондон, 65 - Отаменді, 13

Чилі - Бразилія 1:2

Голи: Варгас, 2 - Ігор Жезус, 45+1, Луїс Енріке, 89

Болівія - Колумбія 1:0

Гол: Мігуеліто, 58

Вилучення: Куельяр, 21 (Болівія)

Еквадор - Парагвай 0:0  

Теги:
Спорт
Ліонель Мессі
Результати футбольних матчів
Чемпіонат світу 2026
Читайте також:
Ураган "Мілтон"
Автор Ольга Бабишена
10 жовтня, 2024 четвер
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду: щонайменше 10 загиблих
військовий квиток, мобілізація
Автор Катерина Єсікова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років: у Сумському ТЦК заявили, що повної заборони немає
Автор Сергій Марченко
9 жовтня, 2024 середа
Після Вугледару. Чому звільнили Залужного?
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
11 жовтня
07:33
СБУ оголосила в розшук посадовців "правоохоронних органів" на ТОТ Луганщини
07:24
шахраї, шахрайство
В Австрії російські телефонні шахраї виманюють гроші в українців, прикидаючись поліцейськими
07:15
Анонс
Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Артем Довбик, збірна України
Україна - Грузія: де та коли дивитись матч 3-го туру Ліги націй
06:58
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну "шахедами", у Києві спрацювала ППО. Ситуація вранці 11 жовтня
06:55
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа X платитиме premium-користувачам за взаємодію між собою
06:43
Світовий банк
Світовий банк створив новий фонд для підтримки України
06:35
Анонс
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 11 жовтня
06:31
посівна, трактор
USAID виділить $1,75 млрд для підтримки українських фермерів
06:28
Tesla авто
"Ми побудували футуристичний світ": Маск представив безпілотне роботаксі від Tesla
06:18
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі чергують 2 російські ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів"
06:06
В ISW оцінили вплив ударів по російських складах боєприпасів на ситуацію на фронті
04:44
Донеччина, війна
Росія захопила 3 населені пункти в районі міста Мирноград на Покровському напрямку, - DeepState
03:53
стадіон "Зірка", Кропивницький
УАФ дозволила грати матчі Премʼєр-ліги у Кропивницькому
03:23
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
ЦНС: на ринку праці Криму тотально не вистачає кадрів
01:56
Ерлінг Холанд, збірна Норвегії, Ліга націй
Холанд у 24 роки став найкращим бомбардиром в історії Норвегії
01:10
Оновлено
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні
Зеленський прибув до Італії та представив План перемоги Мелоні
00:54
Віктор Ляшко
Ляшко про перевірки МСЕК: 3,5 тис. справ щодо інвалідності чоловіків було скеровано на перегляд
00:51
Віллі Саньоль
"Зробимо все можливе, щоб перемогти": тренер Грузії зробив заяву перед матчем з Україною у Лізі націй
00:19
Суджа, РФ, Курська область
Росія продавила лівий фланг Курського угрупування Сил оборони України, - DeepState
00:15
Патрік Райдер
Пентагон офіційно підтвердив відкладення "Рамштайну"
00:12
Оновлено
Оллі Воткінс та Кайл Вокер (ліворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Франція розгромила Ізраїль, Англія сенсаційно програла Греції. Результати Ліги націй за 10 жовтня
2024, четвер
10 жовтня
23:58
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ вдарив по Бейруту для ураження керівника підрозділу зв'язку та координації "Хезболли", - ЗМІ
23:32
Оновлено
Ураган "Мілтон"
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду: щонайменше 10 загиблих
23:16
Starlink
Не Ілон Маск: у МЗС Польщі заявили, що Starlink в Україні фінансує виключно Варшава
22:55
Олександр Сирський
РФ перекинула на Курський напрямок близько 50 тис. військових, - Сирський
22:32
Оновлено
війна проти РФ ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 114 боєзіткнень: найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках
22:24
Оновлено
Вікторія Рощина
Україна отримала документальне підтвердження від РФ про смерть журналістки Вікторії Рощиної, - Лубінець
22:09
Оновлено
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Макрон запевнив у підтримці України в Парижі, а Зеленський заявив, що план для Саміту миру в листопаді "буде на столі"
21:50
Молдова
У Молдові заблокували Telegram-канали, повʼязані з прокремлівським олігархом Шором
21:33
Ексклюзив
на фото Володимир Зеленський (справа) і Марк Рютте (зліва)
Україну по шматках до НАТО ніхто не буде приймати, - дипломат Безсмертний
21:24
росія прапор занепад
РФ обманом вербує жінок з Африки, аби ті збирали дрони в Татарстані, - AP
21:20
Ексклюзив
Микола Княжицький
Посадовці, прикриваючись вторгненням РФ, вводять цензуру, - Княжицький
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ знищили понад 400 БПЛА Shahed в Октябрському, та чому результати удару Сил оборони по авіабазі "Ханська" можуть вразити. Колонка Сергія Згурця
20:53
путін літак
Візит Путіна до Туркменістану: реакція МЗС України
20:28
Угорщина
Угорщина підписала з російським Газпромом угоду про можливе збільшення постачання газу
20:03
OPINION
"Доведи, що я не Богородиця..."
20:01
Україна Британія
Британські інструктори можуть прибути на захід України для підготовки новобранців, – The Times
19:44
Оновлено
РФ атакувала Черкаську Лозову на Харківщині: серед поранених – троє дітей
19:26
журналіст
Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під російський обстріл на Бахмутському напрямку: є поранені
19:15
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: 8 людей загинули, є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV