ЧС-2026: Аргентина з Мессі сенсаційно втратила очки з Венесуелою

Про це повідомляє ФІФА.

Аргентинців на 13-й хвилині вивів вперед Ніколас Отаменді. Венесуела забила у відповідь після перерви зусиллями Хосе Рондона. Лідер аргентинців Ліонель Мессі відіграв усю гру. Матч завершився внічию 1:1.

У двох останніх зустрічах чинні чемпіони світу набрали лише 1 очко, 10 вересня вони поступилися у гостях Колумбії - 1:2.

Після 9 турів Аргентина з 19 очками зберегла лідерство. Слідом розташувалися Колумбія (16 пунктів), Уругвай (15), Бразилія (13), Еквадор (12), Болівія (12), Венесуела (11), Парагвай (10), Чилі (5) та Перу (3).

До фінальної частин ЧС-2026 напряму вийдуть шість кращих команд Південної Америки, сьома збірна зіграє у перехідних матчах.

ЧС-2026

Кваліфікація. Південна Америка

9 тур

11 жовтня

Венесуела - Аргентина 1:1

Голи: Рондон, 65 - Отаменді, 13

Чилі - Бразилія 1:2

Голи: Варгас, 2 - Ігор Жезус, 45+1, Луїс Енріке, 89

Болівія - Колумбія 1:0

Гол: Мігуеліто, 58

Вилучення: Куельяр, 21 (Болівія)

Еквадор - Парагвай 0:0