Данський клуб заплатив за футболіста "Шахтаря" 4 млн євро
Півзахисник донецького "Шахтаря" Деніл Кастільо став гравцем данського "Мідтьюлланна"
Про це повідомляє офіційний сайт "Мідтьюлланна".
Деніл Кастільо підписав з "Мідтьюланном" контракт на 5 років. За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшовся данцям у 4 млн євро.
Кастільо став футболістом "Шахтаря" у липні 2023 року. Тоді українці заплатили за еквадорця 800 тис. євро.
Закріпитись в основі півзахисник не зумів, тому його відправили в оренду у сербський "Партизан", де він провів 14 матчів, забив 2 голи та віддав асист.
- 25 червня воротар олімпійської збірної України Кіріл Фесюн приєднався до складу донецького "Шахтаря".
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