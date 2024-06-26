Данський клуб заплатив за футболіста "Шахтаря" 4 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Мідтьюлланна".

Деніл Кастільо підписав з "Мідтьюланном" контракт на 5 років. За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшовся данцям у 4 млн євро.

Кастільо став футболістом "Шахтаря" у липні 2023 року. Тоді українці заплатили за еквадорця 800 тис. євро.

Закріпитись в основі півзахисник не зумів, тому його відправили в оренду у сербський "Партизан", де він провів 14 матчів, забив 2 голи та віддав асист.