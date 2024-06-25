"Шахтар" оголосив про трансфер воротаря олімпійської збірної України
Воротар олімпійської збірної України Кіріл Фесюн приєднався до складу донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За інформацією Transfermarkt, трансфер Кіріла Фесюна обійшовся "Шахтарю" у 2,7 млн євро. Воротар підписав з "гірниками" контракт на 5 років.
21-річний Фесюн є вихованцем чернігівської "Юності". Також встиг пограти за полтавську "Ворсклу" та "Колос" з Ковалівки. У минулому сезоні провів за команду з Київщини 29 матчів, з них 12 "на нуль".
У 2021 році Фесюн дебютував у складі молодіжної збірної України U21. З весни 2024-го є голкіпером олімпійської збірної України U23, разом з якою у червні став переможцем престижного міжнародного змагання Tournoi Maurice Revello у Франції.
- Півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова визнали найкращим футболістом, а тренера донеччан Маріно Пушича - найкращим тренером сезону 2023/24 в УПЛ.
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