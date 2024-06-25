"Шахтар" оголосив про трансфер воротаря олімпійської збірної України

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За інформацією Transfermarkt, трансфер Кіріла Фесюна обійшовся "Шахтарю" у 2,7 млн євро. Воротар підписав з "гірниками" контракт на 5 років.

21-річний Фесюн є вихованцем чернігівської "Юності". Також встиг пограти за полтавську "Ворсклу" та "Колос" з Ковалівки. У минулому сезоні провів за команду з Київщини 29 матчів, з них 12 "на нуль".

У 2021 році Фесюн дебютував у складі молодіжної збірної України U21. З весни 2024-го є голкіпером олімпійської збірної України U23, разом з якою у червні став переможцем престижного міжнародного змагання Tournoi Maurice Revello у Франції.