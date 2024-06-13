УПЛ оголосила імена найкращих футболіста та тренера сезону 2023/24
Півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова визнали найкращим футболістом, а тренера донеччан Маріно Пушича - найкращим тренером сезону 2023/24 в УПЛ
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
Переможців номінацій шляхом анкетування визначили самі клуби УПЛ.
Георгій Судаков посів перше місце серед футболістів. Другим в опитуванні став форвард "Динамо" Владислава Ванат, тертім - його одноклубник півзахисник Микола Шапаренко.
21-річний Георгій Судаков у минулому сезоні зіграв у чемпіонаті України 23 матчі та забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.
Маріно Пушича визнали найкращим тренером сезону. Боснієць випередив Юрія Вернидуба, який очолює "Кривбас" та Олександра Шовковського з "Динамо".
Пушич очолив "Шахтар" у 2023 році та привів його до перемог в чемпіонаті та Кубку України.
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