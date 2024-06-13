УПЛ оголосила імена найкращих футболіста та тренера сезону 2023/24

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.

Переможців номінацій шляхом анкетування визначили самі клуби УПЛ.

Георгій Судаков посів перше місце серед футболістів. Другим в опитуванні став форвард "Динамо" Владислава Ванат, тертім - його одноклубник півзахисник Микола Шапаренко.

21-річний Георгій Судаков у минулому сезоні зіграв у чемпіонаті України 23 матчі та забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Маріно Пушича визнали найкращим тренером сезону. Боснієць випередив Юрія Вернидуба, який очолює "Кривбас" та Олександра Шовковського з "Динамо".

Пушич очолив "Шахтар" у 2023 році та привів його до перемог в чемпіонаті та Кубку України.