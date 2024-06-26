"Динамо" обрало країну, де гратиме матчі єврокубків

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Через війну в Україні не можна проводити матчі єврокубків. Тому наші клуби змушені виступати закордоном. Керівництво київського "Динамо" вирішило, що цьогоріч гратиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у Польщі.

Домашньою ареною для "Динамо" буде "Арена Люблін". Стадіон відповідає вимогам УЄФА для проведення міжнародних матчів та вміщує 15,5 тис. глядачів.