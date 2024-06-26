"Динамо" обрало країну, де гратиме матчі єврокубків
Кваліфікаційні матчі єврокубків київське "Динамо" гратиме в Польщі
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Через війну в Україні не можна проводити матчі єврокубків. Тому наші клуби змушені виступати закордоном. Керівництво київського "Динамо" вирішило, що цьогоріч гратиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у Польщі.
Домашньою ареною для "Динамо" буде "Арена Люблін". Стадіон відповідає вимогам УЄФА для проведення міжнародних матчів та вміщує 15,5 тис. глядачів.
- Перший матч на цьому стадіоні "Динамо" зіграє 23 або 24 липня. Кияни прийматимуть сербський "Партизан" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
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