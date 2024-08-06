"Динамо" - "Рейнджерс": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 6 серпня, "Динамо" зустрічається у Любліні з шотландським "Рейнджерс" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Матч між віцечемпіонами України та Шотландії відбудеться у Любліні та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Наживо його транслюватимуть телеканали "2+2" та "Динамо TV". Також гру можна буде переглянути наживо на каналі "Динамо Київ" у YouTube.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд. 1-й матч
"Динамо" (Україна) - "Рейнджерс" (Шотландія)
6 серпня, Люблін, Польща, "Арена Люблін"
Початок - 21:00
Пряма трансляція на телеканалах "2+2", "Динамо TV" та каналі "Динамо Київ" у YouTube.
- 31 липня у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Белграді здобуло другу розгромну перемогу над сербським "Партизаном" та вийшло до наступного кола ЛЧ.
- 5 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, за підсумками якого потенційними суперниками "Динамо" стали австрійський "Зальцбург" та нідерландський "Твенте".
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