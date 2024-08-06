"Динамо" - "Рейнджерс": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Матч між віцечемпіонами України та Шотландії відбудеться у Любліні та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Наживо його транслюватимуть телеканали "2+2" та "Динамо TV". Також гру можна буде переглянути наживо на каналі "Динамо Київ" у YouTube.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд. 1-й матч

"Динамо" (Україна) - "Рейнджерс" (Шотландія)

6 серпня, Люблін, Польща, "Арена Люблін"

Початок - 21:00

Пряма трансляція на телеканалах "2+2", "Динамо TV" та каналі "Динамо Київ" у YouTube.