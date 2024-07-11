"Динамо" розірвало контракт з ексфутболістом збірної Польщі

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" та польський захисник Томаш Кендзьора домовились про розірвання контракту за обопільною згодою. Таким чином, Томаш отримав статус вільного агента", - йдеться у повідомленні.

Томаш Кендзьора грав за "Динамо" з 2017 року. У січні 2023 року перебрався у грецький ПАОК на правах оренди, де виступав до цього часу.

З "Динамо" Кендзьора виграв УПЛ і двічі брав Кубок України. Загалом провів за київський клуб 198 матчів, забив 7 голів і віддав 20 асистів.

Transfermarkt оцінює поляка у 2,5 млн євро.