"Динамо" розірвало контракт з ексфутболістом збірної Польщі
Київське "Динамо" припинило співпрацю з польським захисником Томашом Кендзьорою
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Динамо" та польський захисник Томаш Кендзьора домовились про розірвання контракту за обопільною згодою. Таким чином, Томаш отримав статус вільного агента", - йдеться у повідомленні.
Томаш Кендзьора грав за "Динамо" з 2017 року. У січні 2023 року перебрався у грецький ПАОК на правах оренди, де виступав до цього часу.
З "Динамо" Кендзьора виграв УПЛ і двічі брав Кубок України. Загалом провів за київський клуб 198 матчів, забив 7 голів і віддав 20 асистів.
Transfermarkt оцінює поляка у 2,5 млн євро.
- На рахунку Кендзьори більше ніж 30 матчів за збірну Польщі.
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