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Головна Футбол "Динамо" розірвало контракт з ексфутболістом збірної Польщі

"Динамо" розірвало контракт з ексфутболістом збірної Польщі

11 липня, 2024 четвер
00:49
Футбол Томаш Кендзьора

Київське "Динамо" припинило співпрацю з польським захисником Томашом Кендзьорою

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" та польський захисник Томаш Кендзьора домовились про розірвання контракту за обопільною згодою. Таким чином, Томаш отримав статус вільного агента", - йдеться у повідомленні.

Томаш Кендзьора грав за "Динамо" з 2017 року. У січні 2023 року перебрався у грецький ПАОК на правах оренди, де виступав до цього часу.

З "Динамо" Кендзьора виграв УПЛ і двічі брав Кубок України. Загалом провів за київський клуб 198 матчів, забив 7 голів і віддав 20 асистів.

Transfermarkt оцінює поляка у 2,5 млн євро.

  • На рахунку Кендзьори більше ніж 30 матчів за збірну Польщі.
Теги:
Спорт
Динамо Київ
УПЛ
Чемпіонат України
Футбольні трансфери
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